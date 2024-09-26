Мусульман назвали потенциальными избирателями Трампа

Кандидат на пост президента США от Республиканской партии Дональд Трамп может добиться успеха в борьбе за популярность среди мусульман, чьи голоса имеют особое значение в таких штатах как Пенсильвания и Мичиган.
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