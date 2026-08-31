Домены с 1 сентября: как новое регулирование меняет работу маркетолога

Почему доменный портфель маркетолога отличается от корпоративного Маркетинговая деятельность предполагает использование не одного, а множества доменных имен.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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