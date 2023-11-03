США ввели санкции против гражданки РФ из-за обхода рестрикций через криптовалюту

Американское министерство финансов ввело санкции в отношении гражданки России Екатерины Ждановой за якобы «отмывание денег» и помощь российским предпринимателям в обходе санкционных ограничений, сообщается на сайте Госдепартамента США.
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