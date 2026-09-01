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Языковой террор, подземные школы и Рада в подвале: как Украина встретила День знаний. Итоги 1 сентября

Языковой террор, подземные школы и Рада в подвале: как Украина встретила День знаний. Итоги 1 сентября

В День знаний украинские власти устроили очередной виток языкового террора: языковой омбудсмен пригрозила родителям штрафами за русский язык в школьных чатах.

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