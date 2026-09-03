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Несекретные материалы

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«Уйти по-английски»

«Уйти по-английски»

Откуда взялась эта фраза и почему сами англичане называют это «уйти по-французски»?Гость, который встал из-за стола, вышел «на минутку» и больше не появился, в русском языке получает ярлык — «ушёл по-английски».

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