Rasmussen Reports: более 40% жителей США назвали вероятной гражданскую войну

Мнения американцев по поводу новой гражданской войны разделились. Если 49% участников опроса назвали ее маловероятной, то 41% заявил о риске столкновения в ближайшие годы, сообщила социологическая компания Rasmussen Reports.
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