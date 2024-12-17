В США подозреваемому в убийстве главы UnitedHealthcare предъявили обвинение

Обвинение по 11 пунктам в убийстве генерального директора крупнейшей в США компании медицинского страхования UnitedHealthcare Брайана Томпсона, предъявлено подозреваемому Луиджи Манджоне, 17 декабря заявила пресс-служба прокуратуры Манхэттена.
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