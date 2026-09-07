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Новости Брянска

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Два брянца за день попались на краже алкоголя

Два брянца за день попались на краже алкоголя

За неделю росгвардейцы Брянска 343 раза выезжали на вызовы по сигналу «тревога», задержали 22 нарушителя и раскрыли две кражи в магазинах.

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