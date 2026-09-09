IT-эксперт Граборов: к 2027 году умение составлять запросы для ИИ будет базовым

К 2027 году умение составлять запросы для искусственного интеллекта станет базовой грамотностью. Работодателям будет важен полный цикл: правильно поставить задачу, дать ИИ необходимый контекст, проверить факты и расчеты, встроить результат в рабочий процесс и принять за него ответственность, рассказал «Газете.
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