IT-эксперт Граборов: к 2027 году умение составлять запросы для ИИ будет базовым

К 2027 году умение составлять запросы для искусственного интеллекта станет базовой грамотностью. Работодателям будет важен полный цикл: правильно поставить задачу, дать ИИ необходимый контекст, проверить факты и расчеты, встроить результат в рабочий процесс и принять за него ответственность, рассказал «Газете.