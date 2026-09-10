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За рулем

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Рабочие Renault не хотят делать оружие вместо машин

Рабочие Renault не хотят делать оружие вместо машин

Французский автогигант Renault оказался в центре спора о перепрофилировании гражданских мощностей под нужды армии.

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