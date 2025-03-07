С 8 Марта 2025

Дорогие мамы, бабушки, учительницы, ученицы — все прекрасные женщины нашей школы! Поздравляем вас с самым весенним, самым светлым и самым нежным праздником — Международным женским днем 8 Марта!Этот день наполнен ароматом цветов, теплом солнечных лучей и искренними улыбками.
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