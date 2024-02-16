Смотревшие в детстве в СССР нипочем не пройдут этот тест по веселому мультфильму «Ивашка из Дворца пионеров»

Спорим, вы ни в зуб ногой не помните этот потешный и добрый советский мультфильм, над которым в детстве укатывались каждый раз, когда его смотрели? фото: кадр из мультфильма «Ивашка из Дворца пионеров» (1981)С одной стороны, погружаться в воспоминания о советском детстве тяжело и неприятно: первыми память почему-то выуживает школьные двойки, отцовский ремень, молочные пенки, прилипший к январским качелям язык и прочие рейтузы.