Мирный житель ранен при атаке Кременной в ЛНР дронами ВСУ

t.me/Администрация Кременского муниципального округа Украинские войска дважды за сутки атаковали дронами центр города Кременная в Луганской Народной Республике (ЛНР), сообщила пресс-служба администрации города.
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