ССI France Russie: многие французские фирмы остаются на российском рынке

Евросоюз и Соединенные Штаты давят на французский бизнес и заставляют его покинуть российский рынок. Но многие компании все же остаются в РФ, заявил РИА Новости генеральный директор Франко-российской торгово-промышленной палаты (ССI France Russie) Павел Шинский.