ССI France Russie: многие французские фирмы остаются на российском рынке

Евросоюз и Соединенные Штаты давят на французский бизнес и заставляют его покинуть российский рынок. Но многие компании все же остаются в РФ, заявил РИА Новости генеральный директор Франко-российской торгово-промышленной палаты (ССI France Russie) Павел Шинский.
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