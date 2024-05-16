Глава СК Бастрыкин взял на контроль дело об издевательствах над ребенком в Щекине

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил доложить ему об итогах проверки инцидента с издевательствами подростков над маленьким мальчиком в Щекине Тульской области, сообщает Информационный центр ведомства.
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