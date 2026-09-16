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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Семин допустил, что «Динамо» поборется за титул: «Состав ничем не слабее, чем у других. Просто нужна стабильность»

Юрий Семин оценил шансы «Динамо» на чемпионство в РПЛ в текущем сезоне. После 8 туров бело-голубые с 16 очками занимают в таблице третье место.

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