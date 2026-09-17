Филолог Лаппо раскрыла 2 фразы, которые помогут наладить диалог с детьми

Филолог Марина Лаппо считает, что ключевым условием доверительного общения с детьми является умение родителей применять технику активного слушания.
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