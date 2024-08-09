В крупнейшем микрорайоне Владивостока выявляют автонарушителей

Во Владивостоке продолжаются рейды между улицей Нейбута и Зеленым Бульваром. Сотрудники полиции находят нарушителей и увозят автомобили на штрафстоянку, оставленные рядом со знаками «Остановка запрещена» и табличкой «Работает эвакуатор», сообщает PRIMPRESS.