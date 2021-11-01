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Как живет и выглядит внучка Сталина, которая всю жизнь живет в Америке

Как живет и выглядит внучка Сталина, которая всю жизнь живет в Америке

О своих корнях наследница Сталина, для которой Россия всегда была чужая и далекая страна, узнала только в подростковом возрасте Единственная дочь Иосифа Сталина, Светлана Аллилуева, сбежала на Запад подальше от отца и родной страны в 60-х годах.

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