Как живет и выглядит внучка Сталина, которая всю жизнь живет в Америке

О своих корнях наследница Сталина, для которой Россия всегда была чужая и далекая страна, узнала только в подростковом возрасте Единственная дочь Иосифа Сталина, Светлана Аллилуева, сбежала на Запад подальше от отца и родной страны в 60-х годах.