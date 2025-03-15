Путин надел военную форму: в Кремле приняли решение

Мировые СМИ обсуждают сигнал Путина, который он дал своим непривычным видом.Сигнал Путина Впервые за три года с начала СВО Владимир Путин надел военную форму, прибыв на совещание в пункт управления Курской группировкой ВС России.
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