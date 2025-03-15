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Позитив для оптимистов

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Свежие комментарии

  • Vladimir Lioubimcev
    Эта "партия" уже давно разложилась и зажралась!! ВОТ ЧТО только и можно сказать о них..."Надоели эти СВОш...
  • Vladimir Lioubimcev
    Конечно... Таким, как "Санчо", квартира "не положена". А вот если заявился какой мигрант издалека, ему тут же квартир..."Надоели эти СВОш...
  • Вася Российский
    Хабаровск вы вообще там о.. уели"Надоели эти СВОш...

Путин надел военную форму: в Кремле приняли решение

Путин надел военную форму: в Кремле приняли решение

Мировые СМИ обсуждают сигнал Путина, который он дал своим непривычным видом.Сигнал Путина Впервые за три года с начала СВО Владимир Путин надел военную форму, прибыв на совещание в пункт управления Курской группировкой ВС России.

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