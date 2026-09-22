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Царьград

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С 1 октября в России изменятся тарифы на коммунальные услуги

С 1 октября в России изменятся тарифы на коммунальные услуги

С первого октября тарифы на коммунальные услуги в регионах вырастут на 8-22 процента.С первого октября по всей России изменятся суммы в платежках за коммунальные услуги.

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