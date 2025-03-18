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Люди потянулись в обменники, но ажиотажа нет

Люди потянулись в обменники, но ажиотажа нет

Новые доллары в обменниках есть, но не везде. Покупать можно, но можно и не покупать — что происходит с курсом наличной валюты сегодня в обменниках Москвы? Доллар на внебиржевых торгах во вторник опускался ниже 81 рубля — впервые с июня прошлого года.

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