Люди потянулись в обменники, но ажиотажа нет

Новые доллары в обменниках есть, но не везде. Покупать можно, но можно и не покупать — что происходит с курсом наличной валюты сегодня в обменниках Москвы? Доллар на внебиржевых торгах во вторник опускался ниже 81 рубля — впервые с июня прошлого года.