БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Автопарк Юрского периода. «Хайтек» продаём, берём «динозавров»

Автопарк Юрского периода. «Хайтек» продаём, берём «динозавров»

Россия массово пересаживается на подержанные иномарки, в топах продаж наиболее крепкие и ремонтопригодные машины Иван Рыбин Фото: Сергей Бобылев/ТАСС Российский рынок подержанных автомобилей демонстрирует рекордные темпы роста, причём в лидерах иномарки — спрос на них растёт в два-три раза быстрее, чем на отечественные авто.

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