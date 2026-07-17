Автопарк Юрского периода. «Хайтек» продаём, берём «динозавров»

Россия массово пересаживается на подержанные иномарки, в топах продаж наиболее крепкие и ремонтопригодные машины Иван Рыбин Фото: Сергей Бобылев/ТАСС Российский рынок подержанных автомобилей демонстрирует рекордные темпы роста, причём в лидерах иномарки — спрос на них растёт в два-три раза быстрее, чем на отечественные авто.