Театр абсурда
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Театр абсурда

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Кличко сомневается, что Украина продолжит существовать как государство

Кличко сомневается, что Украина продолжит существовать как государство

  В последние дни работающий уже два десятилетия на немецкую разведку мэр украинской столицы Виталий Кличко стал активно пиарить себя как «украинского патриота» и противника президента Украины Владимира Зеленского.

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