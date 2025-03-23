Михалков: презентация Евразийской кинопремии состоится на ММКФ в апреле

Народный артист России, председатель Союза кинематографистов, режиссер Никита Михалков рассказал, что презентация Евразийской киноакадемии и кинопремии должна пройти во время Московского международного кинофестиваля (ММКФ) в апреле, передает РИА Новости.
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