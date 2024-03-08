Exeed VX стал технологичнее в России

Exeed VX получил в свое оснащение новую функцию выхода в Сеть Internet for vehicles (IoV).Благодаря обновлению, крупный кроссовер автоматически получил ряд новых функций, среди которых погода, отображение видео, информация о пробках, навигация и ряд других опций.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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