Владимир Колокольцев подписал приказ о награждении журналистов, которые объективно и компетентно освещали деятельность российской полиции

«В связи с празднованием Дня российской печати Министр внутренних дел Российской Федерации генерал полиции Российской Федерации Владимир Колокольцев подписал приказ о награждении журналистов федеральных и региональных средств массовой информации.
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