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Анонсирован первый бой Чоршанбиева в Казахстане

Официально анонсирован первый бой Азизхана Чоршанбиева в казахстанском промоушена ПОП-ММА Ruh. Соперником представителя Таджикистана и одной из звезд российского поп-мма станет казахстанец Ерасыл Шукатаев (9-3).

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