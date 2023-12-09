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Новости от Богданова

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Реплика В. Богданова на передачу власти Путиным, выбранному им преемнику.

   Уверен, что ПЕРЕДАВАТЬ Путину свою власть преемнику не только бесполезно, но и опасно, лишая свой народ законного права выбирать Президента РФ на честных демократических выборах с непременным участием зарубежных наблюдателей.

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