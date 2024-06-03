Вице-президент Бразилии нанесет визит в Китай

Пекин, 3 июня /Синьхуа/ -- По приглашению заместителя председателя КНР Хань Чжэна вице-президент Бразилии Жералду Алкмин будет находиться в Китае с официальным визитом с 4 по 8 июня, объявила в понедельник официальный представитель МИД КНР Мао Нин.