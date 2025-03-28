Для меня начались хлопоты

тяжело наблюдать как уходят и умирают питомцы ... ведь они доверили человеку свою жизнь и подарили любовь

Элеонора Коган

Я читаю и плачу.Так жаль милого Мурзука. Сама переживала это несколько раз со своими котами и кошечкой, слов нет, как тяжело.Они ведь наши дети.За что им эти муки и страдания, за какие грехи?Но почему вы не понесли к врачу? СВЕТЛАЯ ПАМЯТЬ ЧУДЕСНОМУ МУРЗУКУ!!!