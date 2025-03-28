Я уже начал забывать Мурзука, хотя прошло всего три года после его смерти. И как тяжело, долго он умирал.
Для меня начались хлопоты
Комментарии
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Марина Трянина
тяжело наблюдать как уходят и умирают питомцы ... ведь они доверили человеку свою жизнь и подарили любовь
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1 д.
A
Alla
Спасибо, до слёз...
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22 час.
Элеонора Коган
Я читаю и плачу.Так жаль милого Мурзука. Сама переживала это несколько раз со своими котами и кошечкой, слов нет, как тяжело.Они ведь наши дети.За что им эти муки и страдания, за какие грехи?Но почему вы не понесли к врачу? СВЕТЛАЯ ПАМЯТЬ ЧУДЕСНОМУ МУРЗУКУ!!!
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17 час.
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