Моя семья. Счас...
ГлавнаяБлогПравила сайтаПравила сайта
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Тахир Сукуров
    Неужели у нас не ВСЁ потеряно? Я прочитал, этот отзыв и узнал, что у меня есть ещё в душе слезинки для таких рассказов.Вы довели моего п...
  • Владимир Алтайцев
    мерзкий  рассказ  про  бабу  хитрополпую«С бывшим мужем р...
  • Владимир Акулов
    Каким бы интересным школьником , студентом ты не был ...Ты всё равно пока бесформенная *человеко - заготовк...Примерного поведе...

Для меня начались хлопоты

Для меня начались хлопоты

Я уже начал забывать Мурзука, хотя прошло всего три года после его смерти. И как тяжело, долго он умирал.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Марина Трянина
тяжело наблюдать как уходят и умирают питомцы ... ведь они доверили человеку свою жизнь и подарили любовь
Ответить
1 д.
A
Alla
Спасибо, до слёз...
Ответить
22 час.
Элеонора Коган
Я читаю и плачу.Так жаль милого Мурзука. Сама переживала это несколько раз со своими котами и кошечкой, слов нет, как тяжело.Они ведь наши дети.За что им эти муки и страдания, за какие грехи?Но почему вы не понесли к врачу? СВЕТЛАЯ ПАМЯТЬ ЧУДЕСНОМУ МУРЗУКУ!!!
Ответить
17 час.
наверх