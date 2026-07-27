Большая подборка фотографий из советских семейных архивов

Ничто так живо не рассказывает об эпохе и стране, как любительские фотографии из семейных архивов. Представляем вам большую подборку подобных снимков, сделанных на территории СССР в период с 20-х по 70-е годы.
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