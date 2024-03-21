Бывший разведчик морской пехоты американской армии Скотт Риттер, выступил в интервью Эндрю Наполитано и сообщил о том, что сроки начала ядерной войны приблизились, и если французы войдут на украинскую землю, то все решится за пару дней.
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