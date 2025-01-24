Домой, в аулы: Управу на публичное расстилание ковриков нашли в законах

МАРИНА ГРОМЫКОAЛЕКСЕЕВА

Оборзели уже беспредельно, и это идет провокация.Нет таких законов и обязанностей в их странах.Кто то их курирует и живут они словно по методичке. В Таджикистане, Узбекистане и уж тем более в Казахстане и Киргизии нет ничего подобного.Светские страны с мусульманами проповедующими традиционный ислам, люди вполне доброжелательные.Откуда эта преступная шелупонь берется. Они все с горных кишлаков, безграмотны, агрессивны.Воспитаны на афганском радикализме(Афган рядышком) и завозят этих дикарей англосаксы для развала страны.Почему власть это допускает?