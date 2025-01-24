Из России впервые выслали мусульман, что строго 5 раз в день совершают молитву, где бы не находились.
Домой, в аулы: Управу на публичное расстилание ковриков нашли в законах
Комментарии
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МАРИНА ГРОМЫКОAЛЕКСЕЕВА
Оборзели уже беспредельно, и это идет провокация.Нет таких законов и обязанностей в их странах.Кто то их курирует и живут они словно по методичке. В Таджикистане, Узбекистане и уж тем более в Казахстане и Киргизии нет ничего подобного.Светские страны с мусульманами проповедующими традиционный ислам, люди вполне доброжелательные.Откуда эта преступная шелупонь берется. Они все с горных кишлаков, безграмотны, агрессивны.Воспитаны на афганском радикализме(Афган рядышком) и завозят этих дикарей англосаксы для развала страны.Почему власть это допускает?
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17 час.
Авас Анекак
черножопые наглость свою выпячивают, разговор с богом это как интим с женой третьий лишний а не показывать свою набожность всему миру, истинного верующего бог всегда услышит даже без пакозного намаза, помолизь про себя и бог услышит и увидет
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27 мин.
Иван Ураганов
Так власти им же всё разрешили,как сказал один мастурбек их нельзя трогать!От этого всё и пошло,полиция не трогает,власти не трогают,делай,что хочешь,жизнь по кайфу!
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4 мин.
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