Маленькие медвежата в Бахчисарае впервые вышли из своей берлоги 😍🐻 Они родились зимой, а сегодня впервые выглянули из своего домика.
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Маленькие медвежата в Бахчисарае впервые вышли из своей берлоги 😍🐻 Они родились зимой, а сегодня впервые выглянули из своего домика.