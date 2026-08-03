В Рязанской области изъяли более 21 литра нелегального алкоголя

В Рязани и Рыбном полицейские изъяли из оборота более 21 литра алкоголя за нарушения при реализации.В ходе рейдов в прошедшие пятницу и выходные сотрудники полиции в Рязанской области пресекли правонарушения в сфере оборота алкоголя.
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