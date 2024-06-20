Олаф Шольц предлагал США сделку по «Северному потоку — 2» — Handelsblatt

Тайную сделку властям США предлагал в 2020 году нынешний федеральный канцлер Германии Олаф Шольц для предотвращения санкций против строящегося в то время газопровода «Северный поток — 2», сообщило издание Handelsblatt со ссылкой на документы министерства экономики, которое тогда возглавлял Шольц.