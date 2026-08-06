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Культуромания

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Дагестанский ансамбль «Эхо гор» взял серебро на международном фестивале в Турции

Дагестанский ансамбль «Эхо гор» взял серебро на международном фестивале в Турции

Заслуженный коллектив народного творчества ансамбль танца «Эхо гор» Республиканского дома народного творчества города Хасавюрт занял второе место на XXVII Международном фестивале культуры и искусств Büyükçekmece в Стамбуле.

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