Дагестанский ансамбль «Эхо гор» взял серебро на международном фестивале в Турции

Заслуженный коллектив народного творчества ансамбль танца «Эхо гор» Республиканского дома народного творчества города Хасавюрт занял второе место на XXVII Международном фестивале культуры и искусств Büyükçekmece в Стамбуле.
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