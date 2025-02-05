В Петербурге 5 февраля начнется постепенное повышение температуры

Вечером ожидается небольшой снег После морозной ночи, а температурный минимум в Петербурге составил −12,1°, днём 5 февраля на погоду региона будет оказывать приближающийся с запада тёплый атмосферный фронт.
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