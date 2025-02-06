Стоит ли вообще ходить в тренажерный зал, если вы толстый. Научный разбор, который может расстроить

Активные занятия спортом в фитнес-клубе все никак не помогают вам похудеть? Так и должно быть. Страдающий от лишнего веса мужчина подсчитал, почему ему не удается накачать мышц и пришел к неутешительным результатам — работа с железом оказалась каплей в море постоянных энергозатрат.