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Стоит ли вообще ходить в тренажерный зал, если вы толстый. Научный разбор, который может расстроить

Стоит ли вообще ходить в тренажерный зал, если вы толстый. Научный разбор, который может расстроить

Активные занятия спортом в фитнес-клубе все никак не помогают вам похудеть? Так и должно быть. Страдающий от лишнего веса мужчина подсчитал, почему ему не удается накачать мышц и пришел к неутешительным результатам — работа с железом оказалась каплей в море постоянных энергозатрат.

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