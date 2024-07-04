Королева заявила, что впервые привела мужа на стадион смотреть футбол

Известная российская певица Наташа Королева поделилась новостью со своими поклонниками. Оказывается, она впервые привела своего мужа, стриптизера Сергея Глушко, на стадион, чтобы он смог насладиться зрелищем любимой футбольной команды.
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