Ford передал американским школам утопленные Mustang, и вот зачем

«Голубой овал» нашёл неожиданное применение пострадавшим в результате наводнения автомобилям. Detroit Free Press выяснил, что с сентября более 300 списанных «Фордов» не уничтожили, а передали в мастерские для обучения школьников и студентов.
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