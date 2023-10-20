Совершенствование работы по проведению культурно-зрелищных мероприятий.

В целях совершенствования работы по проведению культурно-зрелищных мероприятий, защиты граждан от недобросовестных организаторов и анализа правоприменительной практики постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 19 сентября 2023 г.
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