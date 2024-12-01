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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Пол Джордж: «Игра с фиксатором потребовала адаптации, но чувствовал себя хорошо»

Пол Джордж: «Игра с фиксатором потребовала адаптации, но чувствовал себя хорошо»

Джордж пропустил три матча из-за ушиба колена. Форвард набрал 11 очков, 8 подборов, 5 передач и 1 перехват, реализовав 4 из 12 бросков с игры и 1 из 2 трехочковых.

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