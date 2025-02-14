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Царьград

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  • Амара Карпова
    Низкий поклон женщине🙏🙏🙏На Украине женщин...
  • Eduard
    Россия ещё подумает!"С Россией Путина...
  • Eduard
    Она хамка с детства.Боролась за экологию,а теперь снаряды передает.Как это с её экологическими принцыпами связано?"С Россией Путина...

Подозреваемый в избиении Романа Скворцова в Новосибирске назвал причину драки

Подозреваемый в избиении Романа Скворцова в Новосибирске назвал причину драки

Спортивный комментатор ничего не помнит о вечере, которым попал в больницу, так что его версия событий неизвестна.

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