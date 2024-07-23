BLM потребовало проведения внеочередных праймериз на фоне ухода Байдена из гонки

Представители движения Black Lives Matter (BLM - жизни чернокожих имеют значение) потребовали от Демократической партии США проведение внеочередных внутрипартийных выборов на фоне выхода нынешнего главы Белого дома Джо Байдена из предвыборной гонки.
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