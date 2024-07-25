Тест батареек Фаzа

Российскому бренду Фаzа уже более десяти лет. Я неоднократно тестировал различные батарейки этого бренда, а сегодня протестирую батарейки новой серии повышенной ёмкости Фаzа Ultramax Alkaline, а также стандартные батарейки Фаzа Super Alkaline.