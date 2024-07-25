Алексей Надёжин
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Алексей Надёжин

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  • Дружеское приглашение Петр Пронин
    Я уже 2 года такое делаю, но использую SSD WDGreen на 480 Гб. Диск надёжный и высокопроизводительный. Вместо установк...Как я решил пробл...
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Тест батареек Фаzа

Тест батареек Фаzа

Российскому бренду Фаzа уже более десяти лет. Я неоднократно тестировал различные батарейки этого бренда, а сегодня протестирую батарейки новой серии повышенной ёмкости Фаzа Ultramax Alkaline, а также стандартные батарейки Фаzа Super Alkaline.

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