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Российская ПВО сбила украинский Су-24 в районе города Изюм

Российская ПВО сбила украинский Су-24 в районе города Изюм

Российские средства ПВО за сутки сбили в воздухе украинский Су-24 в районе города Изюм, а также 16 украинских беспилотных летательных аппаратов, в том числе три «Байрактара ТБ-2», в районах населенных пунктов Рожин, Карашев и Максима Горького.

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