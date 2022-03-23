Российская ПВО сбила украинский Су-24 в районе города Изюм

Российские средства ПВО за сутки сбили в воздухе украинский Су-24 в районе города Изюм, а также 16 украинских беспилотных летательных аппаратов, в том числе три «Байрактара ТБ-2», в районах населенных пунктов Рожин, Карашев и Максима Горького.