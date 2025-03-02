Российские военнослужащие рассказали о ходе боев под Красноармейском в ДНР

Военнослужащие группировки войск «Центр» рассказали «Известиям» об ожесточенных боях у Красноармейска (украинское название — Покровск) в Донецкой Народной Республике (ДНР), куда украинские боевики стягивают свои силы.
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