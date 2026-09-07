Лидер Индонезии считает Россию ключевым стратегическим партнёром

Президент Индонезии Прабово Субианто считает Россию ключевым стратегическим партнёром, об этом рассказал глава Агентства правительственных коммуникаций Индонезии (BAKOM) Мухаммад Кодари.
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