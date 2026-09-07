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Лидер Индонезии считает Россию ключевым стратегическим партнёром

Лидер Индонезии считает Россию ключевым стратегическим партнёром

Президент Индонезии Прабово Субианто считает Россию ключевым стратегическим партнёром, об этом рассказал глава Агентства правительственных коммуникаций Индонезии (BAKOM) Мухаммад Кодари.

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